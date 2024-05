MTV selvitti: Näistä syistä rehtoreiden usko oppilaiden tulevaisuuteen on koetuksella – "Lukutaito on romahtanut"

"Parhaat pärjää, mutta..." "Peruskoulun resurssit vähenevät. Kunnat leikkaavat tuntiresurssia ja suurentavat ryhmäkokoja." "Inkluusiovouhotus on tullut tiensä päähän. Erityisoppilaat pitäisi opettaa kokonaan erityisluokissa ja erityiskouluissa." "Suuret luokkakoot 23-27 ovat opettajille stressin aihe." "Meillä on hyvä opinto-ohjaus, mistä on iso apu jatko-opintoihin. Lisäksi kodin ja koulun yhteistyö kaksisarjaisessa lukiossa toimii hyvin. Opiskelijamme ovat motivoituneita. Sitä tukee koulumme tarjoama erittäin laaja kansainvälisyysohjelma: jokaisella lukiomme opiskelijalla on halutessaan lukio-opintojen aikana päästä joko opintomatkalle tai vaihtoon ja ilman omaa taloudellista panostusta. Akkreditointi mahdollistaa julkisen rahoituksen vaihdolle ja opintomatkalle. Tämä mahdollistaa myös opettajille opintomatkoja ja kielikursseja." "Häiriökäyttäytyminen on lukioissa lisääntynyt. Keskittymiskyky on vähentynyt, vaikka tauotuksia yms. on lisätty merkittävästi." Kotona opiskelu on perusopetuksessa usein poistettu ja se on suuri haaste lukiolaiseksi kasvamiseksi. Kotona opiskelun puute on ajaa oppitunnit tiedon kaatamiseksi, omatoimisen opiskelun ja syventämisen sijasta." "Väyläopinnot ja ohjauksen tehostaminen." "Yleinen levottomuus on lisääntynyt. Keskittymiskyky on laskenut. Lukutaito on romahtanut eikä lapsilta voi vaatia enää samaa tasoa kuin ennen." "Parhaat pärjää aina, mutta heikompien kohdalla tilanne on mennyt lujaa alaspäin." "Nykyaikana elämä on muuttunut paljon nopeatempoisemmaksi ja ärsykkeitä tulee joka tuutista. Tylsyyttä ei kyetä sietämään yhtään ja sisukkuutta vaativat tehtävät eivät enää onnistu." "Pieni koulu pystyy tarjoamaan apua aika hyvin." "Oppilaiden motivaatio on heikentynyt ja sinnikkyys on hukassa."