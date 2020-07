MTV selvitti koronakevään avioerohakemukset, katso oman alueesi tilanne – tutkija ennakoi: "Patoutunut tarve on purkautumassa teoiksi"

– Korona-aikana ihmisiltä on tullut aika paljon palautetta siitä, että myös eroa on lykätty eteenpäin, kun elämäntilanne on stressaava eikä jakseta panostaa käytännön asioiden hoitamiseen, arvioi tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta.