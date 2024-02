MTV selvitti: Haavisto kohdistaa somemainontaansa "keskustamaisemmaksi" – Stubb liehittelee eri kieliä puhuvia

MTV Uutiset pyysi arviota Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston somemainonnan kohdentumisesta nyt presidentinvaalin toisella kierroksella. Mainonnan kohdentumista analysoivat tietosuojajuristit Pilvi Alopaeus , Milla Keller ja Jyri Poutala . Kolmikko on tunnettu Tiesuojapod-podcastista.

Haavisto luottaa mainonnassaan sosiaaliseen mediaan. Haaviston kampanjatiimi on käyttänyt somemainontaan tähän mennessä Metan ja Googlen mainoskirjastojen mukaan noin 137 000 euroa. Stubbin kampanjatiimin käyttämä summa on noin 61 000 euroa.

Tässä kaksikon käyttämät somerahat viimeiseltä saatavilla olevalta seitsemältä päivältä. Haavisto mainostaa kahdella sivulla Metassa, mikä on ynnätty laskelmassa yhteen.

Kuka on Pekka Haavisto?

Kuka on Alexander Stubb?

Maataloutta ja kansainvälisyyttä

– Haavisto on muuttanut tarkempaa kohdennustaan musiikista ja festareista kohti ehkä konservatiivisempaa ja keskustamaisempaa maailmankuvaa kohti, kertoo Pilvi Alopaeus.

Stubb puolestaan on keskittänyt varoja erityisesti kansainvälisesti suuntautuneisiin kohteisiin. Kohteina ovat ulkomaantyöntekijät monissa maissa ja monia eri kieliä puhuvat – Stubbin kampanjatiimin kohdentamista kieliryhmistä esimerkkeinä ovat farsi, venäjä ja albania.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Stubb on tehnyt kielikohdennuksia vain ruotsinkielisiin.

Vaikka Haaviston ja Stubbin somemainonnassa on eroja, kokonaisuutena markkinointi tapahtuu kolmikon mukaan "pääasiassa ylätasolla". Mainonta on suunnattu kaikille ikäryhmille ja yleisesti Suomeen. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa somemainonta on selvästi presidentinvaalia kohdennetumpaa.