MTV paikalla Vesa Keskisen kyläkaupalla: Innokkaimmat jonottivat ilmaisbensaa jo aamuviideltä, jonoa ainakin 3 kilometriä – tältä hullunmylly näyttää!

Polttoainekampanja on käynnissä kello 17–24 välisenä aikana.

Voltin mukaan ilmaista bensaa jonotetaan kahdessa jonossa, ja bensaa on tarjolla neljästä tankista. Kauppias Vesa Keskisen mukaan bensanjakelua on seuraamassa useampi järjestysmies ja viranomainen.

– Meillä on hyvin tarkalleen 10 järjestysmiestä. Kuulin aamulla, että paikalla on neljä poliisipartiota, plus meidän omaa henkilökuntaa hyvin tarkkaan kymmenen lisää, Keskinen sanoo.