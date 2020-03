MTV paikalla Turkin ja Kreikan sekasortoisella rajalla, jossa valtava joukko ihmisiä pyrkii kohti Eurooppaa – "Rajalinjalla on paljon poliiseja ja armeijan yksiköitä "

MTV:n kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola on Kreikassa aivan Turkin rajan tuntumassa raportoimassa tilanteesta. Hänen kommenttinsa voi kuunnella kokonaisuudessa yllä olevalta videolta.

Lähistöllä yli 10 000 pakolaista on pyrkimässä Eurooppaan.

– Rajalinjalla on paljon poliiseja ja erittäin paljon armeijan yksiköitä liikkellä. Yksi ryhmä oli ylittänyt matalan rajajoen ja edessä olevat valtavat aidat, Piuhola raportoi.

Välit kiristyneet

– Oletan, että määrä muuttuu koko ajan. On selvää, että kyse on organisoidusta siirtymisestä rajaamme kohti, mutta me hoidamme työmme.