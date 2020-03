Pakolaistilanne rajalla kiristyy: Lähes 10 000 yritti päästä Turkista Kreikkaan vuorokauden aikana – Turkki puhuu jopa yli 76 000 rajanylittäjästä

Tuhansia ihmisiä lisää vain aamun aikana

YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM on puolestaan kertonut, että Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle oli jo lauantai-iltaan mennessä kerääntynyt noin 13 000 EU:hun pyrkijää. Joukossa oli perheitä pienten lasten kanssa. IOM:n Turkin-operaation johtaja Lado Gvilava on kuitenkin kertonut tiedotteessa, että valtaosa liikkeelle lähteneistä on nuoria miehiä.