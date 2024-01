Kommentti: Älä ole pettynyt, Alma Pöysti – roolityö, jolla Golden Globe vietiin nenäsi edestä, on häikäisevä

Kuolleet lehdet on joka tapauksessa kerännyt jo hurjasti glooriaa. Koska viimeksi suomalainen elokuva on saanut yhtä paljon huomiota maailmalla?

Yhdysvaltalainen Time-lehti puolestaan valitsi Kuolleet lehdet vuoden 2023 parhaaksi elokuvaks i ohi muun muassa Martin Scorsesen Killers of the Flower Moonin ja Christopher Nolanin Oppenheimer-atomipommidraaman.

Lista Alma Pöystin kanssaehdokkaista parhaan naispääosan Golden Globe -palkinnon saajaksi musikaalien ja komediaelokuvien kategoriassa on hurjaa luettavaa. Jennifer Lawrence elokuvasta No Hard Feelings. Natalie Portman elokuvasta May December. Emma Stone elokuvasta Poor Things. Fantasia Barrino elokuvasta Häivähdys purppuraa. Margot Robbie elokuvasta Barbie.

Miehille nauretaan

Suomen ensi-iltansa perjantaina 12. tammikuuta saavassa elokuvassa Stonen esittämä Bella on nuori nainen, elokuvan alussa vielä vainaja, jonka tiedemies Godwin Baxter ( Willem Dafoe ) herättää henkiin. Alkuun Bella on innokas opettelemaan elämää Baxterin siipien suojassa, mutta elämänjanossaan hän kuitenkin karkaa elostelijamaisen lakimiehen ( Mark Ruffalo ) mukana myrskyisälle matkalle, ensin Lissaboniin ja sitten halki eri mantereiden.

Farssin rajamailla

Emma Stonen esittämä Bella on yksioikoinen mutta fyysisen seksuaalinen hahmo, jolle on välillä pakko nauraa, vaikkei tiedä, onko nauraminen lainkaan soveliasta. Stonen roolihahmo ja koko elokuva tasapainoilevat farssin rajamailla, ohjaaja Lanthimosin aiemmista töistä (The Lobster, 2015, The Favourite, 2019) tuttua sysimustaa huumoria ja sarkasmia unohtamatta.