Oscar-kommentti: Tositarina julman sotilasdiktatuurin hirveyksistä yllättää lämmöllään

Olen yhä täällä -elokuvan Fernanda Torres voi olla parhaan naispääosan Oscar-kategoriassa musta hevonen, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

Alussa kaikki on aurinkoista. Kaikki on hyvin. Eletään 1970-luvun alkupuolta Brasilian toiseksi suurimmassa kaupungissa Rio de Janeirossa.

Entinen kongressiedustaja Rubens Paiva (Selton Mello) asuu vaimonsa Eunicen (Fernanda Torres) ja parin viiden lapsen kanssa kauniin hiekkarannan lähellä.

Samaan aikaan sotilasdiktatuuri kiristää otettaan Brasiliasta. Poliittisia vastustajia tarkkaillaan ja vainotaan.

Yhtenä päivänä perheen kotiin marssii aseistettuja miehiä, jotka vievät kuulusteltavaksi ensin perheen isän ja sitten Eunicen sekä heidän tyttärensä Elianan (Luiza Kosovski).

Sorron keinot ovat julmia. Vastarinta yritetään nujertaa perheitä ja mieliä rikkovilla ihmisten katoamisilla.

Elokuva-alan Oscar-palkinnot jaetaan sunnuntain ja maanantain 2.–3. maaliskuuta välisenä yönä. Kaikki voittajat ovat selvillä varhain maanantaiaamuna 3. maaliskuuta.

Muun muassa Che Guevaran elämään pohjautuvan Moottoripyöräpäiväkirjan (2004) ohjanneen Walter Sallesin Olen yhä täällä (Ainda Estou Aqui) on ehdolla parhaan elokuvan, kansainvälisen elokuvan ja naispääosan Oscar-palkintojen saajaksi.

Rubens ja Eunice Paivan pojan Marcelon vuonna 2015 julkaistuihin muistelmiin pohjautuva elokuva mietityttää vielä pitkään sen päättymisen jälkeen. Marcelo oli 11-vuotias, kun hänen isänsä "katosi".

Elokuva on kerännyt glooriaa jo ennen Oscar-gaalaa voittamalla Venetsian elokuvajuhlilla parhaan käsikirjoituksen palkinnon. Perheen äitiä Eunicea esittävä Fernanda Torres palkittiin parhaan draamaelokuvan naispääosan Golden Globella.

Vaikka parhaan naispääosan Oscarin tänä keväänä soisi ensisijaisesti The Substance -elokuvassa elämänsä roolin tekevälle Demi Moorelle, Torres on kategorian musta hevonen. Hän on roolissaan herkkä ja rikki revitty, mutta lämmin ja inhimillinen. Kuten koko elokuvakin.

Walter Sallesin ohjauksessa ihmisten selviytyminen suuressa epätietoisuudessa sekä elämänilon löytäminen järkyttävän sorron keskellä kuvataan tunteella, joka välillä liikuttaa ja välillä saa hengityksen salpautumaan.

Vaikka sekä elokuvan hahmot että koko tarina ovat samaistuttavia ja tarkkanäköisiä, ei tarina kantaisi pelkällä sotilasdiktatuurin hirveyksien kuvaamisella.

Sallesin näkökulma on lämmin ja lempeä. Tasapaino toimii.

Kruununa on loistava soundtrack, jossa Brasiliassa sotilasdiktatuuria vastustamaan syntyneen tropicália-taideliikkeen kapinallinen musiikki ja muun muassa Nick Caven Bad Seeds -yhtyeestä tutun Warren Ellisin mietteliäs elokuvamusiikki tasapainoilevat sulassa sovussa.

Olen yhä täällä (Ainda Estou Aqui). Ensi-ilta: 14.3.2025. Ikäraja: 12. Pituus: 136 min. Ohjaus: Walter Salles. Käsikirjoitus: Murilo Hauser, Heitor Lorega, Marcelo Rubens Paiva. Näyttelijät: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello. Genret: draama. Katso elokuvan traileri artikkelin yläosassa.