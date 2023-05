MTV New Yorkissa: Marinin puheelle oli kovat odotukset – "Hän on vallankumouksellinen"

– Hän on vallankumouksellinen, joka seisoo sen takana, mihin hän uskoo. Hän ei peräänny ja naisena hän on minulle inspiraation lähde, sillä pyrin itsekin johtotehtäviin.

Teemana muutos

– Ensimmäinen neuvoni on, että sinulla on oikeus haluta muutosta ja muuttaa asioita. Toinen neuvoni on, että haluaminen ei riitä, on oltava valmis ottamaan vastuu.