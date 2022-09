Presidentti Niinistö sai arvostetun "maailmankansalaisen" palkinnon Yhdysvalloissa – "Titteli, jonka Suomi ansaitsee"

– Tänään juhlimme maailmankansalaisia. Se on titteli, jonka sekä Suomi että Ruotsi ansaitsevat vahvojen ja päättäväisten tekojensa kautta, Huitfeldt sanoi.

Niinistö ei itse päässyt paikalle palkitsemistilaisuuteen New Yorkiin, koska osallistui maanantaina kuningatar Elisabet II:n hautajaisiin. Palkinnon nouti hänen puolestaan ulkoministeri Pekka Haavisto.

Niinistö lähetti tilaisuuteen videotervehdyksen. Hän kiitti Atlantic Councilia palkinnon myöntämisestä "suurena kunniana". Hän sanoi, että transatlanttinen suhde on nyt entistä vahvempi ja maat Atlantin molemmin puolin ovat sitoutuneita Ukrainan auttamiseen.

Sota lisännyt yhteistyön tarvetta

Presidentti Niinistö kertoi, että hänen omaa suhdettaan Yhdysvaltoihin on muokannut etenkin kirjallisuus muun muassa Ernst Hemingwayn, Paul Austerin ja Kurt Vonnegutin tuotannon kautta.

– Kirjallisuus on ollut ikkunani amerikkalaiseen sieluun, Niinistö sanoi.

– Suomella on maine, että se ottaa sitoumuksensa vakavasti. Nato-jäsenenä sitoudumme koko liittouman turvallisuuteen. Presidentti Kennedyn sanoja mukaillen: Me emme kysy vain, mitä Nato voi tehdä meidän hyväksemme, vaan mitä me voimme tehdä Naton hyväksi.