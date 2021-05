Näin vaalirauhaa on rikottu Suomessa – verkkohäirintää, sotkemista ja karu yksittäistapaus: "Ehdokkaan päälle on syljetty"

Puolueet ja kuntavaaliehdokkaat joutuvat vaaliaikana valitettavan usein ilkivallan kohteiksi. Kaikista eduskuntapuolueista kerrotaan, että vähintään vaalijulisteita on töhritty.

– Julisteiden rikkomisesta on ilmoitettu. Erityisesti pääkaupunkiseudulta on tullut ilmoituksia rikkomisista, mutta sieltä täältä muualtakin. En usko, että meidän porukka hätkähtää nettikirjoittelusta. Nettiin mahtuu monenlaista kirjoittelijaa, kertoo Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos.

– Jonkun verran tulee ilmoituksia banderollien tuhrimisesta. Näitä tapauksia on joka vaaleissa. Ilmiö on ikävä varsinkin ehdokkaille, jotka maksavat itse banderollit, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kertoo.

Toistaiseksi on vaikea arvioida sitä, kuinka pahaksi ilkivalta kuntavaalikampanjoita kohtaan äityy.

– Vaalien jälkeen tiedetään kokonaisuus, Kokko toteaa.

Nettihäirintä on voinut yleistyä

Muutamissa puolueissa on huomattu poikkeuksia aiempiin vaaleihin.

– Ehdokkaiden Facebook-päivitysten alle tulee aiempaa vihamielisempiä kommentteja viime kuntavaaleihin verrattuna. Puolueen näkökulmasta on tullut ilmoituksia vaalijulisteiden hajottamisesta. Pari rikosilmoitusta on tehty. Julisteiden tärvelyä on havaittu erityisesti Pohjois-Suomessa, Pohjanmaalla ja Satakunnassa, kertoo Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

– Koko kevään aikana on havaittu kaikenlaista. Verkon välityksellä on esiintynyt häirintää ja vihapuhetta. Arviomme on, että verkkovihapuhetta esiintyy entistä enemmän. Tiedossa on myös yksittäinen tapaus, jossa ehdokkaan päälle on syljetty, kertoo vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.

Myös Vasemmistoliitto on havainnut verkkohäirintää.

– Nettihäirintää on ollut jo pitkin talvea. Yleinen palaute on ollut sen suuntaista, että nettihärintä on lisääntynyt. Fyysistä häirintää ei ole ollut, kun fyysistä kampanjointia ei juuri ole, Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen sanoo.

Suomen Keskusta on niin ikään saanut ilmoituksia erilaisista tavoista häiritä ehdokkaiden ja puolueväen kampanjatyötä.

– Tietyistä ehdokkaista on esitetty valheellisia väitteitä tekstiviestipalstoilla ja suoraan kunnallisjärjestölle. Ehdokkaiden kerrotaan saaneen haukkuvia viestejä nimettömästä numerosta. Etelä-Savon piiritoimiston ikkunoihin on liimattu uusnatsien tarroja, mikä on kohdistunut selvästi puolueeseen, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo.

Ehdokkaiden ja puolueiden häirintä on demokratian kannalta haitallista, koska häirintä on johtanut joidenkin osalta siihen, ettei ehdolle ole sittenkään haluttu lähteä.

– Trendi on vastenmielinen. Äänestäjillä on vähemmän varaa valita päättäjiä, kun ehdokkaita on vähemmän, vihreiden Liikanen sanoo.

Vihreät kertoo pyrkivänsä puolueena tukemaan ehdokkaitaan, jotka joutuvat häirinnän kohteeksi. Sama ajatus on herännyt muissakin puolueissa.

– Seuraamme tarkasti tilannetta ja pyrimme tukemaan, jos joku joutuu häirinnän kohteeksi verkossa. Toistaiseksi en ole kuullut suurista ongelmista. Muutamia julisteitamme on töhritty, kertoo Liike Nyt -puolueen puoluesihteeri Juhani Klemetti.

Kaikki häirintä ei tule puolueiden tietoon.

– Yksittäisiin ehdokkaisiin kohdistuva häirintä tapahtuu usein netissä ja saattaa olla luonteeltaan sellaista, ettei sitä aina tunnisteta sellaiseksi häirinnäksi, jota olisi syytä ilmoittaa eteenpäin. Siksi ehdokkaamme saattavat kohdata häirintää enemmän kuin mitä meillä on tiedossa, keskustan Pirkkalainen sanoo.

– Kampanjoinnin siirtyminen sosiaaliseen mediaan on lisännyt häirintää ja vihakommentteja, erityisesti maksettujen mainosten osalta, Pirkkalainen jatkaa.

Myös luonto aiheuttaa haasteita

Vandaalien ohella myös luontoäiti aiheuttaa vaalikampanjoille joskus omia haasteitaan.

– Kaatosateita on ollut osassa maata ja ne voivat saada julisteet repsottamaan, mikä helpottaa julisteiden hajoittamista. Ilmoituksia julisteiden tuhoamisesta on tullut eri puolelta maata ja julisteita joudutaan korvaamaan uusilla, kertoo kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä.