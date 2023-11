MTV:n tiedot: Ahvenanmaan demilitarisointiselvitys eduskunnalle ensi viikolla

MTV:n tietojen mukaan ulkoministeriön selvitys Ahvenmaan erityisasemasta on käytännössä valmis. Selvitys julkaistaan lähiaikoina, mahdollisesti ensi viikolla.

– Julkinen versio julkaistaneen lähiaikoina kun se on viimeistelty ja valmis, ulkoministeriöstä kerrotaan.

– Lähtökohta on, että Suomi toimii ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin, että kunnioitamme monenkeskistä sopimusjärjestelmää. Selvitys on juridista kartoitusta asiasta. Poliitikot tekevät poliittiset johtopäätökset, MTV:lle kerrotaan.

Ahvenmaan demilitarisointi perustuu useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka sitovat Suomea. Demilitarisointi tarkoittaa , että sotilaallinen läsnäolo Ahvenanmaalla on kielletty.

Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa siihen, kuinka suoraan Venäjän konsulaatin olemassaolo on kytköksissä Ahvenanmaan demilitarisointisopimukseen. Maarianhaminassa toimivan Venäjän konsulaatin oikeudellinen asema perustuu vuonna 1940 solmittuun sopimukseen, jonka mukaan naapurimaalla on oikeus valvoa, että Ahvenanmaan demilitarisointia ja linnoittamattomuutta noudatetaan.

– Keskeinen kysymys on, kuinka paljon konsulaatti on Suomen ja Venäjän välinen suhde, ja kuinka paljon sillä on kytkyä kansainvälisiin sopimuksiin, jotka sitovat Suomea, MTV:lle kerrotaan.