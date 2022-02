MTV:n uudesta Pöllölaaksosta tulee yksi Euroopan moderneimmista liikkuvan kuvan tuotantokeskuksista – "Suomen tv-tuotannot viedään uudelle tasolle"

MTV Oy suunnittelee ja toteuttaa tilat NEP Finland Oy:n kanssa. Se on osa NEP-konsernia, eli yhtä maailman suurinta tv-alan toimijaa.

Tv-alaan pääsee tutustumaan myös paikan päällä

Tiloihin on luvassa kolme uutta studiota. Ne otetaan käyttöön vaiheittain loppuvuodesta alkaen.

MTV:n mediaperheeseen kuuluvat maksuttomat tv-kanavat MTV3, Sub ja AVA, maksutta katsottavaksi ohjelmat tarjoava mtv-palvelu (mtv.fi, mtv-sovellus), MTV Uutiset ja C Moren maksu-tv-kanavat. MTV on osa Telia Companya.