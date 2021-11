Maikkarin valotaulu päätyi myyntiin huutokauppaan – tuleva muutto Pöllölaaksosta voi tuoda uusia valoja tarjolle

Metallisen kyltin kuntoluokitukseksi kerrotaan 7, eli siinä on huutokaupan mukaan käyttökulumaa tai pieniä vikoja.

Helanderin sivuilla kyltin tarina jää kertomatta. MTV:ltä tiedetään kuitenkin kertoa, että valokyltti on peräisin Maikkarin Lahden aluetoimistosta, joka tyhjennettiin heinäkuun lopulla. Tyhjentämisen yhteydessä valomainos jäi paikalle.

Mies sai kyltin kokoelmaansa

MTV muuttaa uusiin toimitiloihin

MTV on muuttamassa Helsingin Ilmalassa sijaitsevasta "Pöllölaaksosta", ja uudet tilat luovutetaan Maikkarin käyttöön ensi heinäkuussa. MTV:ltä ei osattu vielä varmasti kertoa, millaiset valokyltit uuteen taloon saadaan ja missä määrin vanhoja mainosvaloja pystytään käyttämään. Oma kysymyksensä on myös se, täyttävätkö vanhanaikaiset neonvalokyltit kaupungin tarkat säännöt. Mahdollista on esimerkiksi siirtyminen led-valojen käyttöön.