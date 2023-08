MTV:n toimitusjohtaja kommentoi spekulaatioita MTV:n ympärillä: "Täysin omistajan asia"

– Maailmalla ja Suomessa, myös MTV:llä, on ollut muutama haasteellinen vuosi. On ollut pandemiaa, Ukrainan sota, inflaatiota.

"Me tunnemme suomalaiset"

Leppäsen mukaan MTV:n tulosta painavat muutamat kalliit urheiluoikeudet, mikä käy ilmi myös konsernin tilinpäätöksestä. Hän myöntää, että taloustilanne on haasteellinen, mutta vakuuttaa, että MTV:llä katse on eteenpäin.

– Tärkein eli katselu on vahvassa iskussa. Me tunnemme suomalaiset ja meillä on todella vahva mainostuote. Nyt meidän tehtävämme on varmistaa, että pärjäämme myös uudistuvassa maailmassa.