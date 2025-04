MTV:n tiedot: Yle perunut 14 irtisanomista

Irtisanottujen lukumäärä on tällä hetkellä jäämässä tammikuussa kerrottua lukua pienemmäksi, kertoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja.

MTV Uutisten tietojen mukaan Yle on perunut 14 irtisanomista.

STT:n tietojen mukaan Yle on perunut jopa enemmän kuin kymmenen irtisanomista, jotka se teki muutosneuvottelujen seurauksena.

Ylen työntekijöiden ammattijärjestön YOT:n puheenjohtajan Antti Laakso ei kommentoi tarkkaa lukumäärää, mutta kertoo STT:lle, että työnsä takaisin saaneita on useita.

– Tämä on ollut iso juttu, ja kun sellainen viedään läpi, siinä voi tulla joitakin virheitä, Laakso sanoo.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila kommentoi Facebookissa viime lauantaina "viime metreillä" tapahtuneen virhearvioita henkilövähennyksissä.

– Ylen uutisissa ja alueilla tuli joitakin erittäin valitettavia virhearvioita henkilövähennyksissä, jotka korjataan. Mieluummin siis heti kuin myöhemmin. Pyydän yhtiön puolesta anteeksi sitä, Ylä-Anttila kirjoitti.

Yhteensä Ylen työntekijöitä päätettiin muutosneuvotteluissa vähentää 309:llä. Irtisanomisia vähennyksestä on 156 ja loput eläköitymisiä ja muita henkilöstömuutoksia, Yle kertoi tammikuussa.

– Kävimme johdon kanssa asioita läpi ja kun virheitä havaittiin, johto korjasi niitä. Se oli oikein hyvä asia meidän näkökulmasta, Laakso sanoo.

Yle on Laakson mukaan ilmoittanut tietyille työntekijöille, että voi perua irtisanomisen. Tällöin työpaikka säilyy, vaikka monen työnkuvat Ylellä mullistuvat.

– Käsittääkseni on niin, että joillekin on saatettu tarjota tehtävää, johon on tehty joitakin muutoksia, Laakso kertoo.

"Ei yksittäisiä, muttei kymmeniäkään"

Irtisanottujen lukumäärä on tällä hetkellä jäämässä noin 30 ihmistä pienemmäksi tammikuun luvusta, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen kertoi STT:lle perjantaina.

Näistä kaikki eivät kuitenkaan hänen mukaansa ole irtisanomisten perumisia.

Irtisanottuja työntekijöitä voidaan Pokkisen mukaan pyytää takaisin monesta syystä. Osan kohdalla täyttyy Pokkisen mukaan niin sanottu takaisinottovelvoite, eli työpaikkaa tarjotaan aiemmin irtisanotulle.

– Sitten voi olla jotain teknisiä tai juridisia asioita, josta syystä niitä (irtisanomisia) on myös purettu, hän sanoo.

Pokkinen ei osaa kertoa irtisanomisten perumisten tarkkaa lukumäärää.

– Ei ole yksittäisiä, mutta ei ole myöskään kymmeniä.

YOT:n Laakson käsityksen mukaan työnsä takaisin saaneet yleläiset ovat olleet töissä uutispuolella. Kaikki heistä eivät ole Laakson mukaan halunneet työtään takaisin.

Muutosneuvotteluista seuranneet irtisanomiset kohdistuivat Pokkisen mukaan suurimmin uutispuolelle. Myös irtisanottavien määrä on hänen mukaansa vähentynyt eniten uutispuolella.