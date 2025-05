MTV:n Liiga-lähetyksiä katsoi yli neljä miljoonaa suomalaista

Historialliseen finaalisarjaan päättynyt Liiga-kausi tavoitti MTV:n kanavilla ja MTV Katsomossa ennätysyleisöjä. Kauden katsotuin ottelu oli perjantaina 2.5. pelattu neljäs finaaliottelu, joka tavoitti yli 1,5 miljoonaa suomalaista.

Kanada-maljaan kirjoitettiin viime lauantaina uusi nimi, kun KalPa voitti seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden. Katsojat seurasivat tiiviisti finaalisarjaa, jonka ottelut tavoittivat yhteensä yli 2,1 miljoonaa suomalaista. Pelkästään perjantain 2.5. Hockey Night Perjantai -lähetys neljännestä finaaliottelusta tavoitti MTV:n tv-kanavilla ja MTV Katsomossa yli 1,5 miljoonaa suomalaista, ja sen keskikatsojamäärä oli 634 000. Samalla ottelu kohosi koko kauden katsotuimmaksi Liiga-otteluksi.

Yhteensä kauden 2024–2025 aikana Liigan ottelulähetykset ja Hockey Night -ohjelmat tavoittivat MTV:n kanavilla ja MTV Katsomossa 4,2 miljoonaa suomalaista, mikä on 200 000 suomalaista enemmän kuin edellisellä kaudella.

– Liiga-kevät kiinnosti ennätyksellisesti suomalaisia. Katselu on ollut koko kauden vahvaa huipentuen upeisiin finaalilukuihin. Suomalaiset jännittivät kotikaupungistaan riippumatta KalPan ja SaiPan finaalitaistoa. On upeaa, että myös Hockey Night Perjantai on vakiintunut suomalaisten perjantai-iltojen viihteeksi ja tarjoaa hienon näyteikkunan Liiga-kiekolle, kertoo Iina Eloranta, VP, Content, Channels and Digital Consumption.

– Liigan uusi sarjamuoto karsintoineen ja uudistettujen playoffsien kanssa toimi todella hyvin. Runkosarja oli jännittävämpi kuin kenties koskaan, ja kevät huipentui suorastaan ikimuistoiseen finaalisarjaan. Kausi oli täynnä mahtavaa urheiluviihdettä, jota oli ilo välittää yhdessä MTV:n kanssa suomalaiselle kiekkoyleisölle, Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen sanoo.

Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-mittaus, tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua