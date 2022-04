Hieno uutinen kiekkofaneille: SM-liiga pysyy pitkään C Moressa – ennätykset paukkuvat lähetyksissä

Telia hankki SM-liigan esitysoikeudet kuusivuotisella sopimuksella kaudesta 2018–2019 lähtien. Vuodesta 2020 SM-liiga -lähetysten tuotannosta ovat vastanneet C More ja MTV. Nyt solmittu sopimus takaa kotimaisen huippukiekon näkymisen kanavilla kauden 2026–2027 loppuun saakka.

– Liigan kiinnostus on selvässä kasvussa haastavista koronavuosista huolimatta, ja yhdessä Liigan kanssa tavoitteenamme on tulevina vuosina kehittää Liigan suosiota yhä suuremmaksi. Kotimaan ylivoimaisesti suosituin urheilusarja, C Moren monipuoliset ja laadukkaat lähetykset sekä alansa parhaat tekijät yhdistettynä moderniin etätuotantokokonaisuuteen takaavat viihdyttävät kiekkoelämykset kotikatsomoihin seuraavalle viidelle kaudelle, Telian TV-liiketoiminnasta vastaava Olli-Pekka Takanen sanoo.

– Olemme palanneet isojen haasteiden jälkeen huippuvauhdilla takaisin kiekkohuumaan. Meillä on edelleen ennätystasainen sarja, joka kiinnostaa. Siksi onkin hienoa kehittää pitkäjänteisesti seuraavat viisi vuotta hyvin sujunutta yhteistyötä Telian ja C Moren kanssa.

– Maanantain kolmannessa finaaliottelussa on rikkoutumassa 300 000 katsojan raja. Tästä kaikesta on oltava ylpeä ja samalla kiitollinen koko kiekkokansalle. Telian ja C Moren huipputason Liiga-tuotanto on ollut tärkeässä roolissa tukemassa tätä kehitystä, Kallioniemi sanoo.