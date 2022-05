Suomi–Kanada-finaalia seurasi televisiosta sunnuntai-iltana huimat kolme miljoonaa (3,03 miljoonaa) suomalaista. Keskikatsojamäärä MTV3 ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä 2,35 miljoonaa. Ottelu on kirkkaasti vuoden katsotuin ohjelma.