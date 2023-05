MM-jääkiekolla uskomaton suosio – näin valtava osuus suomalaisista seurasi kotiturnausta

Suomalaiset seurasivat MM-kaukaloiden tapahtumia sankoin joukoin läpi turnauksen. MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilta sekä C More -suoratoistopalvelusta kaikkinensa otteluita, MM-kisastudioita sekä erikoislähetyksiä seurasi 3,98 miljoonaa suomalaista – eli 70 prosenttia koko väestöstä.