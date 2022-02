Enemmistö eurooppalaisista pitää Ukraina-hyökkäystä todennäköisenä – näin suomalaiset poikkeavat joukosta

Verkkokyselyyn vastasi 5 529 ihmistä, joista suomalaisia oli 500. Virhemarginaali on ±3 prosenttia 1 000 näytteelle ja ±4 prosenttia 500 näytteelle. Kyselyn toteuttivat Datapraxis, AnalitiQs ja Dynata.

European Council on Foreign Relations on yleiseurooppalainen ajatuspaja, jolla on toimipiste seitsemässä eurooppalaisessa pääkaupungissa. Yksi järjestön perustamisneuvoston viidestätoista jäsenestä oli presidentti Martti Ahtisaari.