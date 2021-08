Tanskalaistoimittaja kiertää Kabulin kaduilla Taleban-joukkojen kanssa – näin hän kuvailee kokemuksiaan: "Kyseessä on monikasvoinen järjestö"

Kööpenhaminassa syntyneen ja kasvaneen Khajan isä on kotoisin Afganistanista, ja hän tuntee isänsä kotimaan historian hyvin.

Khajalla on hyvät yhteydet Talebaniin, ja viimeisten päivien aikana hän on kiertänyt Kabulissa Taleban-joukkojen mukana.

Järjestön johtajat ovat viime päivinä korostaneet, etteivät he tue afganistanilaisten poistumista maasta. Khajan mukaan tämä ei välttämättä tarkoita sitä, ettei afganistanilaisten olisi mahdollista sitä tehdä.

– Kyseessä on melko monitulkintainen kommentti. Se voidaan myös tulkita siten, etteivät he halua ihmisten pakenevan, hän kommentoi CNN:n haastattelussa.

Yhdysvaltojen vetäytymisen takaraja lähestyy

Taleban on varoittanut Yhdysvaltoja siitä, että takarajan ylittämisellä tulee olemaan seurauksia. Khajan mukaan Talebanin johdossa on erimielisyyksiä, jotka voivat pahimmillaan johtaa uusiin konflikteihin.

– Kyseessä on monikasvoinen järjestö. Järjestössä on ihmisiä, jotka haluavat elää kansainvälistä elämää, tavata poliittisia johtajia sekä ihmisiä, jolla on eriäviä poliittisia näkemyksiä, Dohassa ja muissa maissa.