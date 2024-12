Valkoiseen taloon palaava Donald Trump on luvannut aloittaa Yhdysvalloissa olevien laittomien siirtolaisten massakarkoitukset ensimmäisinä työtehtävinään ensi kuussa. Rajaseudulla asuvat kanadalaiset näkevät jo nyt lisää tulijoita.

Kanadalainen hevostilallinen Linda Flamez on asunut Kanadan ja Yhdysvaltain rajalla koko elämänsä. Flamez on juuri siivonnut tallit ja käy tervehtimässä lumessa päivystäviä hevosiaan.

– Ennen näimme enemmän siirtolaisia, jotka ylittivät rajan Yhdysvaltain puolelle. Nyt siirtolaiset tulevat Yhdysvalloista Kanadaan. Yleensä he eivät häiritse meitä, mutta naapurin oveen koputettiin aamukahdelta. Tulija oli eksynyt ja kylmissään. Hänellä oli vain sandaalit jalassa, vaikka oli pakkasta, Flamez kertoo MTV Uutisille.

Flamezin mukaan rajanylitys on muuttunut ammattimaisemmaksi ja ylitystä avustaa yhä useammin salakuljettajat.

– Me emme sano mitään, jos joku ylittää rajan jalan, mutta nyt he käyttävät autoja ja lava-autoja ja ajavat aitamme läpi. Joka kerta kun he tulevat läpi, meidän pitää rakentaa uusi aita, Flamez sanoo harmistuneena.

Flamezin piha-aidan toisella puolella on Vermontin osavaltio. Muutkin rajaseudun paikalliset kertovat lisääntyvästä määrästä siirtolaisia pihamaillaan ja moni kanadalainen sanoo olevansa huolissaan, että siirtolaisten määrä vain kasvaa, kun Donald Trump astuu virkaan ensi kuussa.

Trump on luvannut aloittaa massakarkoitukset ensimmäisenä työpäivänään.

– Olen melko varma, että se tarkoittaa, että lisää siirtolaisia alkaa tulla rajan läpi. Se huolestuttaa meitä.

Syrjäseutua on vaikea valvoa ja Kanadan rajaviranomaisilla on paine lisätä resursseja. Raja-aidan vieressä on naamioitu kamera.

– Lisää rajavartioita asemiin, mietimme myös uusien ajoneuvojen hankkimista, lisää rakennuksia rajalle. Olemme valmiina palaamaan samaan siirtolaiskriisiin, mitä oli (Trumpin) ensimmäisellä kaudella, Charles Poirier kertoo.

Poirier on Kanadan kuninkaallisen ratsupoliisin rajavartiostoyksikön tiedottaja. Ratsupoliisi vastaa Kanadassa rajaturvallisuudesta yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Trump uhkaa tuontitulleilla

Trumpin paluu lisää painetta myös toiseen suuntaan. Trump on uhannut Kanadaa korkeilla tuontitulleilla, jos raja vuotaa Yhdysvaltoihin päin. Kanadan pääministeri Justin Trudeau ja Trump ovatkin jo yrittäneet neuvotella asiasta.

Poirierin mukaan Kanadaan tulee paikoin laillisesti siirtolaisia muun muassa Intiasta, joita salakuljettajat yrittävät viedä Yhdysvaltoihin. Siirtolaisille rajanylitys on vaarallista, sillä olipa suuntana Kanada tai Yhdysvallat, raja-alue on talvisin pimeää metsää ja moni on eksynyt. Osa siirtolaisista on löytynyt kuolleena.

– Jos voisin lähettää yhden viestin siirtolaisille, sanoisin että riskeeraat oman ja lapsesi elämän menemällä metsiin. Salakuljettajat kauppaavat unelmaa ja väittävät matkan metsissä olevan muutama sata metriä, mutta se ei sitä ole. Viestini on, älä edes yritä sitä, Poirier painottaa.