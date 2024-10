MTV hurrikaanituhojen keskellä: Paikallisilta painava viesti valheita syytävälle Trumpille

Pohjois-Carolinan länsiosissa on paikoin yhä hidasta liikkua, kaatuneita puita on joka puolella. Kaksi viikkoa sitten iskenyt Helene-hurrikaani oli historiallisen tuhoisa ja se vaikuttaa myös amerikkalais-suomalaisen Jan Pattanayakin elämään.

– Me olemme olleet nyt kolmetoista päivää ilman vettä. Naapurilla on uima-allas, ja olemme käyneet sieltä hakemassa vettä joka päivä ämpärillä. Tällä vedellä pesemme kädet ja huuhtelemme vessan. Ensimmäisinä päivinä kaupoista ei voinut ostaa vesipulloja, mutta nyt voi. Isoja tankkiautoja tulee joka tunti tänne Ashevilleen, ja niistä saa juomavettä, Pattanayak kertoo MTV Uutisille samalla kun kaataa lisää pesuvettä kuistinsa vesisäiliöön.

Pattanyak on asunut Yhdysvalloissa 40 vuotta, mutta Helenen tuhot ovat olleet pahimmat, mitä hän on kokenut. Ashevillen kaupungissa tuhoutui talojen ja liikkeiden lisäksi kokonainen vesijärjestelmä.

Talosta jäi jäljelle vain seinät ja lattia

– Ennakkoäänestyksen pitäisi alkaa pian epävarmuuden keskellä. Yleensä tiedämme missä äänestää ennakkoon, mutta nyt infrastruktuurin vahingoittumisen vuoksi on hankala saada tieto perille, minne pitäisi mennä, Doug Miller kertoo MTV Uutisille vahingoittuneen talonsa yläkerrassa.

Millerin katto on vahingoittunut, koska jättimäinen tammipuu kaatui hurrikaanin vuoksi katon päälle.

Paikallisten epävarmuus on käsin kosketeltavaa.

– On sydäntä särkevää, miten misinformaatio leviää tuhoalueiden ulkopuolella. On kaikenlaisia huhuja, ettei liittovaltion apu olisi tullut perille, mutta emme ole huomanneet sellaista, Miller sanoo.

Asukkaat tyrmäävät Trumpin valheet

Republikaanien presidenttiehdokas Trump on ottanut vaa’ankieliosavaltioiden poikkeukselliset hurrikaanituhot vaaliteemakseen. Trump väittää demokraattipresidentti Joe Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin pimittävän liittovaltion apua. Trump myös valehtelee hurrikaanirahojen menneen laittomille siirtolaisille.

– Misinformaatio on väärin! Valtio antaa meille kaiken mitä me tällä hetkellä tarvitsemme erittäin vaikeassa tilanteessa. Minusta on täysin rikollista, että tätä tilannetta yritetään politisoida, sanoo vapaaehtoisena vettä ja ruokaa jakava Jeff Joyce painokkaasti.