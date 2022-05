Unkari on saamassa poikkeuksen venäläisöljyn tuontikieltoon – Marin Brysselin huippukokouksessa: "eri jäsenmailla on erilaisia lähtökohtia"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) piti kokoukseen saapuessaan sopua mahdollisena, koska edistystä kompromissin haussa on tapahtunut.

– Itse pidän hyvin tärkeänä, että pakotepaketista saadaan sovittua, öljy on siellä sisällä ja pakotekokonaisuus olisi mahdollisimman voimakas ja toimiva. Uskon kyllä, että sopu saadaan aikaiseksi, vaikka neuvotteluakin on totta kai käytävä, Marin sanoi kokoukseen saapuessaan.

Sopu ei kuitenkaan näyttänyt kokouksen alla täysin varmalta. Pakotepakettiin sisältyy venäläisen öljyn tuontikielto, jota erityisesti Unkari on vastustanut. Unkarin pääministeri Viktor Orban uhmasi kokoukseen saapuessaan, että sopu ei ole valmis.

Orban vaatii takuita toimitusten katkeamisen varalle

Viime viikkoina pakoteumpisolmua on pyritty aukaisemaan EU-maiden välisissä neuvotteluissa ja komissio on myös hakenut ratkaisua suoraan Unkarin kanssa.

Unkarilla ei ole omaa rannikkoa, joten sille venäläisöljystä irtautuminen on hankalaa muun muassa infrastruktuurin vuoksi.

Marin katsoo kokonaisuutta avoimesti

Putkipoikkeuksen sisällyttäminen tuontikieltoon on tulkittu olevan selkeä myönnytys Unkarille. Poikkeus koskisi Druzhba-putkea, joka on Unkarille tärkein raakaöljyn lähde.

Pääministeri Marinin mukaan pakotekokonaisuutta on katsottava avoimesti. Hän pitää tärkeänä, että löytyisi kokonaisuus, jolla säilytetään EU:n yhtenäisyys, mutta joka on riittävän vahva, jotta pakotteet todella purevat.

– Ymmärrämme toki sen, että eri jäsenmailla on erilaisia lähtökohtia energiasta irtautumiseen, tuontienergiasta irtautumiseen. Suomelle tämä tehtävä on helpompi, koska me olemme varautuneet jo aikaisemmin ja monipuolistaneet omaa energiapalettiamme ja muilla mailla tilanne ei valitettavasti ole yhtä helppo, Marin sanoi.