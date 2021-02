MTV-analyysi: Mikä on Lavrovin EU-uhkauksen ydin ja kuinka uskottava se on? – "Venäjä on suurvalta, joka ei tarvitse heikkoja valtioita"

8:58

Venäjä uhkaa katkaista välinsä EU:hun, jos pakotteita asetetaan – kuinka uskottava uhkaus on?