Mikä odottaa EU:lle uhittelevalle Venäjälle matkustavaa ulkoministeri Haavistoa? – "Tilanne on putoamassa Suomen syliin"

"Tilanne putoamassa Suomen syliin"

Entä miten käy Haavistolle?

– Haavisto on varmasti tarkalla silmällä seurannut tapahtumia eikä lähde samalla tavalla soitellen sotaan kuin Borrell. Haavisto tietää, mikä asetelma on, ja Haavistolla on muutenkin Venäjän suuntaan haukkamainen asenne. En usko, että hän on naiivi. Joseph Borrell ilmeisesti vähän oli, Kivimäki arvelee.