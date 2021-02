Venäjä-pakotteissa piilee ongelma nimeltä Nordstream: "Saksalla on kova paikka päättää, mikä suhde Venäjään pitäisi olla"

Oliko viesti kotimarkkinoille suunnattu?

Kivimäki toteaa, että EU:ssa on tullut vaatimuksia, joiden mukaan Navalnyin tapauksen takia Venäjää vastaan tarvittaisiin lisää pakotteita.

– Saksa on sanonut, että lisäpakotteita ei voida sulkea pois. Saksa ja Ranska ovat pääroolissa päättämässä minkälaisia pakotteita laitetaan.

– Saksahan on päättänyt luopua ydinvoimasta ja tarvitsee siksi lisäystä energiasektorilleen ja sinne on tulossa sen takia venäläistä kaasua entistäkin enemmän. Joten kyllä siellä on Angela Merkelillä ja hänen mahdollisilla seuraajillaan kovat paikat päättää, mikä se suhde Venäjään pitäisi olla.