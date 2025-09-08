MTV aloittaa muutosneuvottelut – vähennystarve 45 henkilöä

MTV aloittaa muutosneuvottelut.

Tiedotteessa kerrotaan, että MTV Oy aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä eli 390 henkilöä. Vähennystarpeen arvioidaan olevan 45 henkilöä.

Muutosneuvottelut käydään taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä.

– Useat liiketoimintamme osa-alueet kehittyvät oikeaan suuntaan: katselu ja kulutus on erinomaisella tasolla, markkinaosuutemme ja liikevaihtomme kasvaa, mutta odotuksiimme nähden liian hitaasti. MTV:n liiketoiminta on saatava kestävälle ja kannattavalle pohjalle, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen tiedotteessa.

