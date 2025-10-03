Heinäkuussa afrikkalaista sikaruttoa tavattiin suuressa sikalassa Virossa.
Maa- ja metsätalousministeriössä on perustettu afrikkalaisen sikaruton epävirallinen kriisityöryhmä, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.
Se kutsuttiin kokoon maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) pyynnöstä, kun Viron tilanne alkoi loppukesästä herättää yleisemmin huolta.
Asiasta kertoo lehdelle neuvotteleva virkamies Eero Rautiainen. Kriisityöryhmän tehtävänä on seurata afrikkalaisen sikaruton tilannetta erityisesti Suomen lähialueilla, jotta sidosryhmät pysyvät ajan tasalla tapahtumista, Rautiainen kertoo.
Lisäksi tehtävänä on Suomessa edistää villisikakannan hallintaa sekä vahvistaa taudintorjuntaa ja varautumista tunnistamalla keskeisiä kehittämis- ja parantamiskohteita.
Ryhmää vetää maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö Minna-Mari Kaila. Ensimmäinen kokous pidettiin syyskuun alkupuolella. Ryhmä kokoontuu toistaiseksi kahden viikon välein.