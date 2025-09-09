Motoristi kaahasi kahtasataa jalankulkijoiden lomassa Nummelassa – myös poliisin toiminta tutkitaan

Poliisi ajoi tänään tiistaina illalla jopa 200 kilometrin tuntivauhtia hurjaillutta moottoripyöräilijää takaa Nummelassa Uudellamaalla.

Länsi-Uudenmaan poliisilla oli tiistai-iltana hiukan kello 18 jälkeen tehtävä, jossa moottoripyöräilijä lähti pakenemaan poliisia. 

Tehtävä sai alkunsa Vihdissä, kun ylinopeutta ajanut moottoripyöräilijä ajoi poliisia vastaan. 

Kun poliisi kääntyi moottoripyörän perään, kuljettaja lähti pakenemaan paikalta kovaa ylinopeutta Turuntietä kohti Nummelaa.

Poliisin arvion mukaan moottoripyörän nopeus oli korkeimmillaan jopa yli 200 kilometriin tunnissa.

Reitillä oli poliisin mukaan ajoittain paljon jalankulkijoita. 

Myös poliisin toiminta tutkitaan

Poliisi tavoitti moottoripyöräilijän Nummelassa Juhanintien ja Asemantien risteyksessä. 

Poliisi pysäytti kuljettajan törmäämällä matalalla nopeudella moottoripyörään, joka kaatui törmäyksen vuoksi.

Moottoripyörän kuljettaja loukkaantui tilanteessa lievästi ja toimitettiin jatkohoitoon.

Poliisi epäilee moottoripyörän kuljettajaa alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella tapahtuneen tutkinnan suorittaa Helsingin poliisilaitos. 

Myös poliisin toiminta tilanteessa tutkitaan.

