Moskovan pormestari ihmeissään: Vain noin 10 prosenttia kaupungin asukkaista ottanut koronarokotteen

Venäjä on yksi maista, joita koronapandemia on koetellut pahiten. Virallisten tilastojen mukaan Venäjällä on kuollut koronaan 117 000 ihmistä, mutta todellisen luvun arvioidaan olevan paljon korkeampi. Pandemian jatkumisesta huolimatta monia koronarajoituksia on Venäjällä jo purettu.