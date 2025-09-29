Poliisin mukaan hyökkääjä törmäsi aluksi kirkkoon autolla ja alkoi sen jälkeen ampua. Hyökkääjän uskotaan myös sytyttäneen kirkon tuleen.
Yhdysvaltojen Michiganissa ainakin neljä ihmistä on kuollut sunnuntaisessa hyökkäyksessä mormonikirkkoon, kertoo paikallinen poliisi. Neljän kuolonuhrin lisäksi myös hyökkäyksestä epäilty 40-vuotias michiganilaismies on kuollut.
Poliisin mukaan palaneen kirkon raunioista oli löydetty kaksi ruumista. Aiemmin poliisi oli kertonut kahdesta kuolleesta, jotka hyökkääjä oli ampunut.
Lisäksi poliisi oli aiemmin kertonut, että kahdeksan ihmistä oli haavoittunut hyökkäyksessä.
Poliisi kertoi hyökkääjän aluksi törmänneen autolla kirkkoon ja alkaneen sen jälkeen ampua. Hyökkääjän uskotaan myös sytyttäneen kirkon tuleen. Kirkossa oli hyökkäyksen aikaan satoja ihmisiä.
Poliisi kertoi ampuneensa hyökkääjän noin kahdeksan minuuttia sen jälkeen, kun ensimmäinen soitto hätäkeskukseen oli tullut.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui hyökkäystä kohdistetuksi iskuksi Yhdysvaltain kristittyjä vastaan.
– Tämän väkivallan epidemian maassamme on loputtava välittömästi, hän kirjoitti suurin kirjaimin Truth Social -viestipalvelussaan.
Myös Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer, Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Kash Patel ja oikeusministeri Pam Bondi ovat tuominneet väkivallanteon.