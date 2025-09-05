Moottoritietä väärään suuntaan ajanut nainen kolaroi, uhrille pahoja vammoja – oikeus: Ei tapon yritys

kielletty ajosuunta
Seitsemänkymppinen nainen törmäsi vastaan tulevien kaistalla ajaessaan autoon, jonka kuljettaja sai leikkausta vaatineita vammoja. Tomi Natri/All Over Press
Julkaistu 05.09.2025 15:01

MTV UUTISET – STT

Pohjois-Savossa Siilinjärvellä moottoritietä väärään suuntaan ajanut ja liikenneonnettomuuden aiheuttanut nainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen.

Kesäkuussa 2023 seitsemänkymppinen nainen törmäsi vastaan tulevien kaistalla ajaessaan autoon, jonka kuljettaja sai leikkausta vaatineita vammoja. Syyttäjä vaati naiselle rangaistusta muun muassa tapon yrityksestä.

Nainen kiisti syytteen. Hän sanoi tehneensä arviointivirheen ja valinneensa siksi väärän kaistan. Naisen auton nopeus oli todistajan mukaan noin 120 kilometriä tunnissa.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen tapon yrityksestä, mutta tuomitsi naisen törkeästä vammantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi tuomion perjantaina.

