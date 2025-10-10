Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina parikymppisen miehen sakkoihin lapsen kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta.

Turma tapahtui Hollolassa lokakuussa 2023. Mies törmäsi autollaan tien laidassa pysähdyksissä olleeseen motocrosspyörään ja kahteen sen luona olleeseen poikaan. Kumpikin pojista loukkaantui vakavasti, ja alle 15-vuotias poika kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin.

Autoilija kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen ja sanoi, että kyse oli puhtaasta vahingosta. Hän sanoi häikäistyneensä alhaalla paistaneesta auringosta.

Käräjäoikeus tuomitsi 22-vuotiaan miehen kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 50 päiväsakkoon, joista koituu hänen tuloillaan maksettavaa 1 450 euroa.

