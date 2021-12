Ilja Kovaltshuk hehkuttaa Venäjän hämmentävää Neuvostoliitto-tribuuttia: ”Kunnia-asia pitää tällaisia paitoja – myös René Fasel syttyi

Kovaltshukin mukaan on hyvä, että pelaajat muistavat otteluissa esillä olevien Neuvostoliiton kiekkolegendojen, kuten Boris Mihailovin , Aleksandr Jakushevin ja Valeri Kamenskin uroteot.

– Puhumme näistä asioista paljon pelaajille, jotta he ammentaisivat innoitusta kiekkohistoriastamme, Kovaltshuk sanoi.

– Useita kunnioitettuja ihmisiä tulee hallille tukemaan maajoukkuettamme. Se on hyvin tärkeää. Historia pitää tuntea ja muistaa. Minusta on se on nuorille pelaajillemme kunnia-asia pitää tällaisia paitoja.