Moni on epäillyt lohjalaista Raunoa lottovoittajaksi – mies kuuli pikkupaikkakuntaa ilahduttaneesta uutisesta parvekkeellaan: "Pakko oli mennä katsomaan teksti-tv:stä"

Kauppias Mustafa Kosar kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että jota kuinkin jokainen kaupasta lottokupongin ostanut asiakas on täkäläisiä. Voitto on siis mennyt suurella todennäköisyydellä routiolaiselle.

Monet onnittelivat ja kyselivät, onko voittajasta tietoa. Nazife Kosarin mukaan routiolaiset ovat kuin yhtä perhettä. Se tuo alueelle säpinää, mutta ainakin sunnuntaina kaikki olivat iloisia, että onni on osunut todennäköisesti "omaan kylään".

Rauno Rinteen vakiorivi toi muutaman osuman

Pienen nuuskimisen jälkeen jäljet johtivat Rauno Rinteeseen, paikalliseen pitkän linjan lottoajaan. Hän on pelannut pitkään vakiorivillään, jolla ilmeisesti oli muutama osuma.

Kuuli uutisesta parvekkeellaan

– No kun on 200-300 metriä on matkaa, jos sitäkään!