Moni luulee olevansa porvari, mutta on tutkijan mukaan väärässä – suomalaisilla on harhaanjohtavia käsityksiä omasta poliittisesta suuntautumisestaan

Grönlundin mukaan tutkimuksessa on käynyt ilmi, että moni suomalainen asettaa itsensä vasemmisto–oikeisto-asteikolla porvariksi, mutta samaan aikaan vastaa mielipidekysymyksiin demareiden linjan mukaisesti.

– He luulevat olevansa porvareita, mutta käytännössä he vastaavat [myöntävästi] tällaisiin kysymyksiin kuin että tuloeroja on tasattava ja että meillä pitää olla lapsilisät ja vanhustenhoito ja sosiaaliturva, Grönlund sanoi Suomi-Areenassa.