Kaikilla ei ole varaa edes lääkäriin – 600 000 terveydenhoidon asiakasmaksua päätyi ulosottoon viime vuonna

– Se on selkeä merkki, että tässä kaikki ei toimi niin kuin pitäisi, THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola sanoo.

– Suomessahan on monta suojamekanismia, joilla pyritään estämään näitä kohtuuttomia maksutaakkoja, eli voi olla, että ihmiset eivät yksinkertaisesti tiedä näistä tarpeeksi, Tervola jatkaa.

– Suomessa näistä terveydenhoidon kokonaismenoista rahoitetaan aika suuri osuus asiakkaan maksamilla asiakasmaksuilla ja omavastuilla. Niiden osuus in noin 17,5 prosenttia. Se on enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, mutta se on pienempi kuin EU:ssa keskimäärin, Tervola toteaa.