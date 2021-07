Englannin päätös höllentää kaikki rajoitukset kerralla voi vaikuttaa myös Suomeen

– On mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Muut maat voivat seurata, mitä siellä tehdään ja oppia mahdollisista virheistä, sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle.

Vapalahti olisi itse valinnut varovaisemman linjan eikä hirttäytynyt niin vahvasti kiinni yhteen päivään, kuten Englannissa nyt tehtiin. Hänen mukaansa on varsin varmaa, että rajoituksista luopuminen johtaa tartuttavuusluvun kasvuun.

– On tietenkin selvää, että yhteiskuntia pitää jossain vaiheessa avata, mutta mieluiten vasta siinä vaiheessa, kun optimaalisen monta ihmistä olisi rokotettu ja mieluiten vähitellen, eikä tällä tavalla fanfaarit soiden yhtenä päivänä.

"Kulkutautisaari"

Myös Britanniassa päätökseen on suhtauduttu kaksijakoisesti. Osa iloitsi päätöksestä ja ryntäsi heti ulos juhlimaan vuorokauden vaihtuessa maanantain puolelle.

– Ajattelin, että no, jouduimme jättämään väliin uudenvuoden juhlinnan, joten miksi emme lähtisi nyt ulos juhlimaan, sanoi 29-vuotias Nicola Webster Calliste uutistoimisto AFP:lle jonottaessaan yökerhoon Pohjois-Englannin Leedsissa.

Päätös on kuitenkin kerännyt paljon kritiikkiä paitsi asiantuntijoilta ja maan oppositiolta myös kansainvälisesti. Päätöstä kritisoinut avoin kirje lääketieteen Lancet-lehdessä on saanut taakseen jo yli 1 200 asiantuntijaa, ja tieteilijöitä kokoontui myös perjantaina kansainväliseen hätäkokoukseen asian tiimoilta. Asiantuntijoiden mukaan päätös asettaa riskiin muun muassa rokottamattomat lapset.

Englannin päätös vaikuttanee virusvarianttien kasvuun

Pääministeri Boris Johnsonin päätöstä on puolusteltu muun muassa sillä, että kaksi kolmasosaa aikuisväestöstä on rokotettu kokonaan.

– Jos emme tee tätä nyt, niin milloin sitten? Tämä on oikea hetki, mutta meidän on toimittava varoen, Johnson itse kommentoi asiaa.

– Rokotekattavuus on hyvä, mutta siellä on yhä kohtuullinen määrä ihmisiä, joita ei ole rokotettu, koska he eivät ole esimerkiksi halunneet rokotetta. Lisäksi maassa paljon käytetyn Astra Zenecan rokotteen teho ei ole aivan samaa luokkaa kuin Pfizerin ja Biontechin tai Modernan rokotteiden, hän sanoo.