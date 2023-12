Monen vuoden kuorma uuvutti SM-liiga-kiekkoilijan – rajut vaikeudet selättäneellä hyökkääjällä tärkeä viesti: "Auttaa paljon muitakin"

"Hätä oli päällä"

Puhuminen auttaa

– Kun avasin asiaa, sain tosi monta lätkän pelaajaa, joita en tuntenut, ja joilla oli samoja juttuja. Vaikka kilpaurheilua vedetään, joskus voi tapahtua kaikkea ikävää. Uskoisin, että kiekkoyhteisö on sellainen että apua saa, ihan sama mikä on.

– Nautin siitä, että saa olla tällaisessa roolissa, vaikka on tätä haastattelua tehtäessä vähän vaikeampaa joukkueella ja myös itsellä, mutta niin se välillä jääkiekossa on. Se suola on, miten täältä tullaan, noustaan ylös. Se prosessi siinä. Vaikka se vie hirveästi energiaa niin se lopputulos on työtä parempi. Varmasti sen takia sitä tekee.