Tanskan rikkain mies menetti Sri Lankan iskussa kolme lastaan – monen perheen unelmaloma muuttui hetkessä käsittämättömäksi painajaiseksi

Lukuisia ruumiita on yhä tunnistamatta, mutta se tiedetään, että kuolleista ainakin 36 on ulkomaalaisia.

Heidän joukossaan on ainakin viisi Britannian kansalaista, kolme tanskalaista, yksi portugalilainen, kuusi intialaista, kaksi turkkilaista, kaksi kiinalaista, yksi hollantilainen ja yksi japanilainen.

Erään silminnäkijän mukaan lomalla ollut tanskalaisperhe menetti iskussa kolme lastaan. Tanskan ulkoministeriö on vahvistanut, että kuolleiden joukossa on kolme Tanskan kansalaista.

46-vuotias Anders Holch Povlsen omistaa Bestseller-yrityksen, jolla on 2780 liikettä 70 maassa. Forbes listasi hänet viime vuonna Tanskan rikkaimmaksi mieheksi.

Bestsellerillä on useita eri vaatemerkkejä, joita myydään sekä yrityksen omissa myymälöissä että myös yksityisten jälleenmyyjien kautta.

Yrityksen perusvaatemerkit ovat Vero Moda ja Only. Muita naisille suunnattuja merkkejä ovat Pieces, Mamalicious, Selected femme, Junarose, Object Collectors Item ja Vila. Bestsellerin vaatemerkkejä miehille ovat Jack & Jones ja Selected homme.

Lasten vaatemerkkejä ovat One Fashion, Outfitters Nation ja Name It.