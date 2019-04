Sri Lankaa varoitettiin iskuista jo päiviä sitten – "Täytyy selvittää, miksi varotoimiin ei ryhdytty"

– Ulkomainen tiedustelupalvelu on kertonut, että NTJ-järjestö aikoo toteuttaa itsemurhaiskuja, jotka kohdistuvat merkittäviin kirkkoihin ja Intian lähetystöön, varoituksessa sanottiin.

NTJ on radikaali muslimiryhmä, jonka epäillään liittyneen buddhalaisiin patsaisiin kohdistuneeseen ilkivaltaan viime vuonna.

Kukaan ei ole ilmoittautunut

Sri Lankan maanlaajuinen ulkonaliikkumiskielto on poistettu. Guardianin mukaan kielto poistettiin kuudelta aamulla paikallista aikaa.

Kuolonuhreja sunnuntain iskusissa on tämänhetkisen tiedon mukaan yli 200 ja haavoittuneita yli 450, mutta määrät saattavat nousta. Eri lähteistä riippuen kuolonuhreista 27–35 on ulkomaalaisia. Heidän joukossaan on ainakin Tanskan, Britannian, Yhdysvaltain, Portugalin ja Kiinan kansalaisia.