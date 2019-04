MTV Uutiset seuraa: Sri Lankassa luultua enemmän suomalaisia, maassa ulkonaliikkumiskielto – yli 200 ihmistä kuollut, 450 loukkaantunut

Sri Lankan iskut Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä, ja yli 450 on haavoittunut

Suomalaisuhreista ei toistaiseksi ole tietoa, maassa on yli 160 suomalaista

Kolme ihmistä on otettu kiinni iskuihin liittyen

