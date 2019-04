Buddha-patsaaan tärvelijästä tuli muutamassa kuukaudessa itsemurhapommittaja – mitä Sri Lankan iskujen tekijöistä oikeasti tiedetään?

Ensimmäiset kuusi iskua kohdistuivat kirkkoihin ja luksushotelleihin. Jälkimmäiset kaksi iskua tapahtuivat poliisin kotietsintöjen yhteydessä. Noin 40 ihmistä on tähän mennessä otettu kiinni tapahtumien vuoksi. Heistä 24 oli pidätetty jo muutaman tunnin sisällä.

Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol on lähettämässä tutkijaryhmän Sri Lankaan auttamaan paikallisia viranomaisia iskujen tutkimuksessa.

Iskuista on syytetty radikaalia paikallista NTJ-muslimiryhmää (National Thoweeth Jama’ath), jonka keulahahmo Mohammed Zaharan on viime vuosina levittänyt vihapuhetta sosiaalisessa mediassa. Zaharan on viime aikoina viettänyt paljon aikaa Sri Lankassa ja Intiassa.