”Mommy nauraa ja kyynelehtii parhaillaan kanssamme” – Kuningatar Elisabetin jättikonsertti oli kuin olympialaisten avajaiset

Konsertin avasi The Queen ja Adam Lambert ja 22 000 vieraan yleisö lauloi ja hurrasi täyttä päätä mukana.

Konsertti oli myös läpileikkaus brittipopin historiaan. Yleisölle tarjoiltiin potpuri, jossa esitettiin mm. The Beatlesin ”She loves you”. David Bowien ”Let´s dance”, Spice Girlsin ”Spice up your life” , Euroviisuedustaja Sam Ryderin ”Space man” Rod Stewartin ”Baby Jane” ja Elton Johnin ”Your song”.