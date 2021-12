Jari-Matti Latvala yllättyi hurjasta rallihuhusta: "En uskonut koko juttuun"

– Ajankohta ylipäätään tuntui omituiselta, ja lisäksi Tom on sitoutunut tekemään hommia Toyotalle. Henkilökohtaisesti en missään vaiheessa uskonut koko juttuun. Toki mahdollista on, että Hyundai on kartoittanut eri vaihtoehtoja Adamon lähdön jälkeen.

– Minä en pysty sopimusasioihin vastaamaan, kun en ole mitään sopimuksia tehnyt. En osaa sanoa, millainen Tomin sopimus on. Epäilen, että ei olisi mahdollista (siirtyä). Uskoisin, että nykypäivän sopimuksissa on teknisen johtajan osalta joitain pykäliä. Esimerkiksi jos yritysmaailmassa myy firmansa, tulee siihen pari vuotta kilpailukieltoa päälle, ettei saa samalla alalla olla, Latvala summaa.

– Tietysti mahdollista on, että siihen pestiin nousisi joku talon sisältä. Toinen vaihtoehto on katsoa joku ulkopuolelta. Sven Smeets olisi ollut hyvä vaihtoehto, mutta hän menee formuloihin. Ulkopuolelta on vaikea sanoa, kuka siihen voisi nyt tulla. Äkkiseltään luulen, että talon sisältä on todennäköisempi ratkaisu, Latvala ennakoi.