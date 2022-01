MM-rallissa tapahtumassa vallanvaihdos – Jari-Matti Latvala: "Jokaisella kuljettajalla on samat ajatukset"

Varmaa on se, että sarjassa nähdään vallanvaihdos tänä vuonna. Kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ajaa Toyotalla vain valikoiduissa MM-ralleissa, joten hän ei enää taistele tittelistä.

Nykyisistä vakikuljettajista mestaruuden on Ogierin lisäksi saavuttanut vain Ott Tänak , joka starttaa hybridiaikakauteen Hyundain kalustolla. Virolainen on yksi alkavan kauden suosikeista, mutta ei ainoa.

Hyundain Thierry Neuville ja Toyotan Elfyn Evans lähtevät nälkäisinä tappelemaan ensimmäisestä MM-tittelistään. Ja jos M-Sport Fordin uusi hybridikalusto on kunnossa, Craig Breen voidaan nostaa mukaan ehdokaslistalle.

– Ogierin lähtö ei muuta mitään. Jos vastassa ei ole Ogier, siellä on Evans, Tänak tai kuka tahansa, Neuville kertoo rallin MM-sarjan nettisivuilla.

– Tilanne on nyt samanlainen. Jokaisella MM-sarjan kuljettajalla on samat ajatukset. Kaikki ajattelevat, että "nyt minulla on mahdollisuus", Latvala kertoo kokemuksestaan.