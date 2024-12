Hyundai kertoi varhain torstaiaamuna, että Adrien Fourmaux, 29, on tallin kolmas täysiaikainen kuljettaja ensi kaudella rallin MM-sarjassa. Ranskalainen siirtyy Hyundaille M-Sportin pilttuusta. MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa odotti toisenlaista ratkaisua.

Viidesti palkintokorokkeelle WRC-luokassa ajanut Fourmaux liittyy kartanlukijansa Alex Corian kanssa talliin, josta entuudestaan löytyvät tähtikuljettajat Thierry Neuville ja Ott Tänak.

– Olen itse veikannut, että Fourmaux jatkaisi Fordilla, koska hän olisi saanut siellä kiistattoman ykköskuskin aseman. Nyt hän laittaa itsensä kovaan paikkaan kahden maailmanmestarin rinnalle, Ketomaa pohtii.

– Siinä on vielä Ott Tänak tallikaverina, joka on hyvin vaativa oman tiensä kulkija. Tänak tekee varmasti aina vain omat ratkaisunsa. Jos tarvii tukea esimerksi auton säätämisessä, sitä ei varmaan ihan hirveästi tule.

Ketomaa ajoi Tänakin tallikaverina vuonna 2015 WRC2-luokassa. Jos Fourmaux’n eteen tulee tilanne, jossa tämä kaipaisi virolaisen näkemystä esimerkiksi autoon liittyvässä säädössä, vastassa voi olla hiljaisuus.

– Silloin ei ainakaan käyty minkäänlaista keskustelua auton kehittämisestä yhdessä. Hän tekee omat ratkaisunsa ja piste. Häntä ei yhtään kiinnostanut, miten muut ajavat tai kompuroiko tiimikaveri. Se tuskin on hirveästi muuttunut. Sieltä ei sympatiaa paljon tule. Kaverit on etsittävä muualta.

– Tänakin kohdalla kyse ei ole siitä, että hän haluaisi olla pottumainen, vaan hän keskittyy niin 150-200 prosenttia omaan juttuunsa. Silloin se voi tuntua siltä, että Tänak on ylimielinen tai ei välitä mistään. Ajatukset voivat alkaa mennä siihen suuntaan, että miksi Tänak on noin totinen eikä sano minulle mitään. No, se ei liity siihen, että sinä olisit tehnyt jotain, vaan hän keskittyy niin lujasti omaan hommaansa ja auttaa sillä tavalla parhaiten itseään.

Hyundailla Adrien Fourmaux'ta odottanee aivan erilainen kuljettajien keskinäisen dynamiikka.

Neuvillen asema tallissa on erilainen. Belgialaisella on vahva jalansija Hyundailla ylipäätään, ja se muodostaa toisenlaisen haasteen Fourmauxille, jonka kanssa suhde muodostunee kuitenkin toisenlaiseksi.

– Kyllä siellä raivattavaa riittää. Fourmaux’n on ajettava aivan perhanan kovaa ja osattava ne hommat helkkarin hyvin, jotta hän saa pidettyä oman nimen nosteessa. Nyt ei ole varaa virheisiin eikä selityksiin. Rinnalla on huippukuskeja. Nyt mitataan tosissaan Fourmaux’n kyky ajaa lujaa. Toki auto on parempi kuin Fordilla.

Ketomaa painottaa, että kaikkien kolmen kuljettajan on pystyttävä ajamaan kilpailujen voitosta.

– En usko, että tuossa tulee olemaan mitään roolitusta, jossa joku ajaa esimerkiksi vain varmoja pisteitä. Mikä ikinä se pistelaskusysteemi tulee lopulta olemaan, voi olla, että tilanteet toki muuttuvat kilpailujen sisällä.

Kaikkia kuljettajauutisia ei ole Hyundain osalta vielä välttämättä kerrottu. Ketomaa ei yllättyisi, jos talli tuo ensi kaudelle neljännenkin auton. Sen rattiin saattaa hypätä esimerkiksi Esapekka Lappi.

– Lappi on kuitenkin osoittanut aina tällä kaudella autoon istuessaan, että vauhti on kohdallaan. Latvia oli vähän huono kilpailu, mutta en näe poissuljettuna vaihtoehtona, että Lappi siellä olisi. Aina voi tulla joku loukkaantuminen vaikka kuntosalin yhteydessä. Kyllä heidän on yksi kuski otettava vielä varapatruunaksi, jos näille kolmelle jotakin käy. Lappi voitti tällä kaudella Ruotsin rallin. Kilpailun voitto painaa vakaakupissa aina paljon.