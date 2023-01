MM-rallin kulisseissa painostava näytelmä – Toyota-pomo Kankkunen kertoo pelin hengen: "Niitä on liian vähän"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Tämä ralli on aina aikamoista kompromissia, C Moren asiantuntija Jari Ketomaa totesi rengaspelistä studio-osuudessa perjantaina.

Tänä viikonloppuna Monte Carlossa on ajettu melko tasaisissa olosuhteissa, joissa pehmeä rengas on huomattu selvästi toimivimmaksi. Kuskien päänvaivana on se, että käytössä olevista 38 renkaasta pehmeän rengasseoksen kumimäärä on rajattu 20:een.